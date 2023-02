Tak sport wkroczył do kina. Quentin Tarantino pokazał to w słynnej scenie

Quentin Tarantino niemal w każdym swoim filmie składa hołd kinu, które go ukształtowało i które ukształtowało wiele innych pokoleń widzów. Nawet gdyby miało to być kino klasy B, kino mniej doceniane, on wynosi je na piedestał. W "Bękartach wojny" niezwykłe miejsce zajmuje opowieść rodem z kina niemego - "Białe piekło Pitz Palu". To film niezwykły, bo jeden z pierwszych o wspinaczce, alpinizmie i górach. Film, który pierwszy raz wyniósł sport i opowieść ekranową o sporcie do miana sztuki.