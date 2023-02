Tajemnicza wyprawa na Mount Everest. Groźby z ojczyzny: "wyprzemy się was"

Spośród wszystkich wypraw na Mount Everest ta jest chyba najbardziej niesamowita i najbardziej tajemnicza. Nie wiadomo w zasadzie, czy w ogóle się odbyła, ale jeżeli prawdą są pogłoski, że doszła do skutku, to miała zakończyć się tragedią. Jedną z większych w dziejach himalaizmu.

Jak to możliwe? - ktoś spyta. Ano sprawa jest dziecinnie prosta, o ile dotyczy Związku Radzieckiego i to jego najmroczniejszych, stalinowskich czasów. Wyprawa, która miała zdobyć najwyższy szczyt Ziemi dla ludu pracującego miast i wsi, zatknąć na nim sierp i młot oraz uczynić z niego górę czerwoną przepadła bez śladu. Nigdy nie odnaleziono jej zaginionych członków.

Nanga Parbat - przekleństwo Trzeciej Rzeszy

Jej wybuch przeszkodził również w zdobyciu Mt. Everestu, w tym wypadku Brytyjczykom. Warto pamiętać, że Nepal stał się niepodległy i niezależny od Wielkiej Brytanii już w latach dwudziestych, więc to od niego zależało, komu wydaje pozwolenia na wspinaczkę. Gdy skończyła się druga wojna światowa, zaczął wydawać je także chętnym z innych krajów. Rozpoczął się wyścig do zdobycia najwyższego szczytu na Ziemi.

Wiosną 1952 roku niezwykle blisko celu była wyprawa szwajcarska, którą prowadził znany alpinista i pisarz Edouard Wyss-Dunan. To ten człowiek, któremu zawdzięczamy określenie "Strefa śmierci" dotyczące aklimatyzacji w górach. Szwajcarzy dotarli do 8560 metrów, m.in. dzięki pomocy Tenzinga Norgaya, który w ich wyprawie nie był tragarzem, ale pełnoprawnym alpinistą. To on rok później zdobył Mt. Everest wraz z Edmundem Hillarym.