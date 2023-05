Śmierć Kacpra Tekielego. "Ostatni cel był najtrudniejszy"

Apoloniusz Rajwa spotkał się z Kacprem Tekielim po raz pierwszy kilka lat temu, kiedy przyjechał do Zakopanego na spotkanie w gronie himalaistów, wśród których byli m.in. Krzysztof Wielicki i Janusz Majer.

"To było przejście w zespole trzyosobowym z Maciejem Ciesielskim i Piotrem Sułowskim. Tę trasę pokonali w ciągu 47 godzin zaczynając od Młynarza, później do Kotła Kazalnicy, następnie na Mnicha i na Kościelec. Tempo jak na warunki zimowe było zawrotne. Moim zdaniem te dwa wyczyny to były największe sukcesy Kacpra Tekieliego w Tatrach" - ocenił.