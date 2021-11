Śląsk z niezwykłą atrakcją. Będą tu przyjeżdżać wycieczki z całej Polski

Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa w Bytomiu działa już od września. To jeden z najnowocześniejszych obiektów wspinaczkowych w Europie i największy w Polsce. Do tego jest jedyny w swoim rodzaju ze względu na lokalizację w postindustrialnych przestrzeniach byłej KWK "Rozbark". Centrum, które działa przy ul. Wojciecha Kilara 33 jest otwarte codziennie w godzinach od 7 do 23.

Wartość całego projektu to ponad 23 mln zł, z czego 16 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Bytom: różnorodność we wspinaniu

Dotąd można było korzystać m.in. z zewnętrznej ściany wspinaczkowej, strefy parkouru, street workoutu, toru do biegów terenowych oraz siłowni plenerowej. Teraz otwarto przestrzenie wewnątrz. Wewnętrzne ściany wspinaczkowe są dostępne w pełnym wymiarze od soboty, 6 listopada.

W nowootwartej właśnie części dominuje strefa sportowa wewnętrzna: to grota o wysokości 15,5 m z 18 stanowiskami. Długość wyznaczonych tu dróg przekracza nawet 25 m. Z kolei strefa rekreacyjna ma wysokość 13 m i mieści 21 stanowisk. Strefa dziecięca ma za to 14 torów. Dla najmłodszych przeznaczona jest również jedna z boulderowni.

Działają tu teraz także boulderownie - sportowa i rekreacyjna - oraz regulowany i podświetlany Kilter Board, a także drewniana ściana systemowa Beastmaker. Jest też atrakcja dla miłośników wspinaczki na czas: cztery drogi 15-metrowe i dwie 10-metrowe w standardzie IFSC.

Rozrywka dla w miarę sprawnego człowieka

- Skarpa Bytom to obiekt skrojony nie tylko dla najbardziej wymagających wspinaczy. Wśród wytyczonych dróg są również takie, na których swoich sił może spróbować każdy w miarę sprawny człowiek czy rodziny z dziećmi, dla których mamy całą dedykowaną strefę. Przygotowaliśmy także pełne zaplecze noclegowo-konferencyjne, które pozwoli cieszyć się klimatycznymi wnętrzami byłej kopalni podczas imprez firmowych i okolicznościowych - wylicza Dobromir Bujak, prezes KS Skarpa Bytom.

- Rewitalizacja pokopalnianych obiektów w Rozbarku to ewenement w skali kraju. Efekt wieloletnich prac jest imponujący, a potencjał niezwykle ważny dla miasta, które zyskało nową wizytówkę przy wjeździe z południa metropolii - przyznaje Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.