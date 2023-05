Na facebookowym profilu zmarłego Kacpra Tekieliego w piątkowy wieczór pojawił się poruszający wpis, najpewniej autorstwa jego żony Justyny Kowalczyk-Tekieli. Treścią posta są najprawdopodobniej ostatnie słowa alpinisty do swojej rodziny. "Kocham Was Kotki" - miał napisać. Odpowiedź brzmiała: "My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo".