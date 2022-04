Minął już ponad miesiąc, odkąd wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina rozpoczęły agresję zbrojną w Ukrainie. Od tego momentu granicę z Polską przekroczyło już ponad 2.4 miliona obywateli Ukrainy. Pod swój dach uchodźców przyjął m.in. Adam Wiśniewski . W jego ślady poszedł narciarz wysokogórski, Andrzej Bargiel.

Andrzej Bargiel podzielił się wyjątkowym filmem z Karakoram Ski Expedition

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Bargiel dla Interii: Za nami kawał przygody TV Interia

Bohater z K2 przyjął pod swój dach 10 osób

Polak, w rozmowie z portalem Sport Onet, przyznał, że był w trakcie planowania kolejnego projektu. Lecz musiał przenieść go w czasie, gdyż postanowił zaoferować pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Mam pod opieką trzy matki z dziećmi - w sumie dziesięć osób. Są u mnie blisko trzy tygodnie. Teraz staram się pomagać i animować im jakoś czas, a też wciąż pozostaje sporo rzeczy, jak chociażby załatwienie szkoły dzieciom - wyznał.

Bargiel pojechał też do Ukrainy, by wspomóc osoby chcące przedostać się do Polski. Narciarz wysokogórski pomagał tam m.in. w formalnościach takich jak oświadczenia dla osób niepełnosprawnych pozwalające na opuszczenie kraju.

Tam tylko pierwsza grupa inwalidzka może wyjechać z ojczyzny. A w rodzinie, którą ostatecznie udało się do nas sprowadzić, jest chłopak posiadający trzecią grupę - powiedział.

Narciarstwo ekstremalne. Andrzej Bargiel idzie do ataku szczytowego na Yawash Sar II w Karakorum

Kim jest Andrzej Bargiel?

Bargiel urodził się 18 kwietnia 1988 roku w Rabce. Jest popularnym narciarzem wysokogórskim, biegaczem i himalaistą. 22 lipca 2018 roku jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z K2. Jego dyscyplina sportowa, narciarstwo wysokogórskie, ma zostać dołączona do programu igrzysk olimpijskich w 2026 roku.

Instagram Wideo (IGTV)

Andrzej Bargiel: Ryzyko to jeden z najważniejszych elementów naszej działalności