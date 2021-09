Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek Tybor wraz z ekipą odpoczywała w obozie IV na wysokości 7450 m. n.p.m. Stamtąd zaczął się atak szczytowy, po którym nasza skialpinistka jako pierwsza kobieta w historii ma zjechać ze szczytu na nartach. Portal "Everest Today" podał, że Tybor wraz z ekipą zdobyła szczyt i rozpoczęła zjazd do bazy.



To kolejne wielkie wydarzenie w historii polskiego skialpinizmu. Do tej pory najbardziej znanym przedstawicielem tej dyscypliny był Andrzej Bargiel, którego wyczyny odbijały się szerokim echem na całym świecie. Teraz głośno jest o Tybor, która podczas wyprawy na Manaslu pokazała się z bardzo dobrej strony i z pewnością to nie jest koniec jej wyczynów.



Zespół wyprawy Dream Line Manaslu 8163 uzupełnili dwaj doświadczeni włoscy przewodnicy górscy UIAGM z Bormio, Marco Majori i Federico Secchi oraz fotograf Piotr Drzastwa, który ma za zadanie udokumentować próbę zdobycia szczytu za pomocą drona.



Warto przypomnieć, że przed Anną narciarski szlak na Manaslu przecierał Andrzej Bargiel, któremu zła pogoda pokrzyżowała jednak plan pełnego zjazdu z wierzchołka do bazy. Pierwszymi zimowymi zdobywcami szczytu byli Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski.

KK