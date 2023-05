Początkowo wokół cmentarnej kapliczki nie było tłumów, ale wkrótce żałobnicy z całej Polski szczelnie wypełnili miejsce ceremonii. Miejsce pochówku spowiła przejmująca cisza niczym w wysokich górach, które tak pokochał Kacper Tekieli. Przybyli stali grupkami, jakby indywidualnie kontemplując to co się stało. Czuć było ogromną miłość zebranych do Kacpra.

Żegnali go najbliżsi i przyjaciele, a gdy żałobny korowód odprowadził urnę zmarłego do grobu z cmentarnych głośników popłynął przebój sprzed lat - "Jesteś lekiem na całe zło" autorstwa Krystyny Prońko - wyjątkowo pasujący tego dnia utwór.

Kacper Tekieli został pochowany w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim

- Nie będę mówić do Kacpra. Będę mówić do was. Mimo śmierci nie mam wrażenia, że czegoś się od niego nie dowiedziałam. (...) Byłam żoną alpinisty. Nie unikaliśmy trudnych rozmów, żadne z nas nie uciekało od śmierci. Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć.