Nie żyje czterokrotny zdobywca Mount Everestu. Spadł z niezdobytej góry

Nie żyje Shinji Tamura. Zginął podczas próby wejścia na niezdobyty jak dotąd szczyt

W piątek 11 sierpnia himalaiści na wysokości około 5300 m n.p.m. napotkali niespodziewaną przeszkodę, która doprowadziła do tragicznego wypadku. Zatrzask liny używanej przez Japończyków uległ bowiem uszkodzeniu i 57-letni Shinji Tamura spadł 230 metrów. Podczas upadku miał on uderzyć się w głowę i klatkę piersiową. Drugi z himalaistów także został ranny podczas tego wypadku, zdołał on jednak samodzielnie zejść do najbliższej bazy i wezwać pomoc dla poszkodowanego kolegi.