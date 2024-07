Nie żyje 22-letni Polak. Tragedia w Islandii, ostatnie zdjęcie chwyta za serce

A było co pokazywać, ponieważ 27 czerwca obaj zdobyli najwyższy szczyt Islandii. "Wyżej się już nie da, ale nie powiem... było ciężko, a ostatnie kilometry do parkingu zrobiłem ostatkiem sił. Ledwo... Nie pamiętam, kiedy tak zostałem przetyrany w swoim życiu. Czuje, że jestem osobą dość aktywną, jednak to wejście było sporym wyzwaniem" - przekazał autor profilu "Siódmy na świecie" (pisownia oryginalna).