Najman oburzony. Mocne słowa o usunięciu Polaka z Księgi Rekordów Guinnessa

Doszło do sytuacji absolutnie bez precedensu. Wykreślono z Księgi Rekordów Guinnessa osiągnięcia naszego najlepszego himalaisty w historii, Jerzego Kukuczki. Jerzy Kukuczka zdobył wszystkie ośmiotysięczniki w przeciągu chyba bodajże ośmiu lat. Tej sztuki wcześniej dokonał Messner, tylko on potrzebował na to 16 lat. I wiecie co? Oni wykreślili i Messnera i Kukuczkę, bo stwierdzili, że wedle jakiś tam najnowszych pomiarów, oni gdzieś się tam o parę metrów pomylili. I na przykład twierdzą, że szczytu Manaslu Kukuczka nie zdobył, do brakło mu ośmiu metrów. Czy można słuchać większej paranoi? Osiem metrów, k***? Osiem metrów? Jerzy Kukuczka to największy kozak wśród Polaków i on by nie poszedł ośmiu metrów jeszcze? Puknijcie wy się w głowę. Nie wiem, co za tym stoi, ale wzywam wszystkich do absolutnego, pełnego bojkotu Księgi Rekordów Guinnessa. To jest "Księga Bandy Frajerów", koniec

~ przekazał na platformie X (dawniej Twitter).