Mount Everest pochłonął kolejną ofiarę. Zginęła schodząc ze szczytu

W pewnym momencie Kennison, który był w towarzystwie dwóch przewodników, zaczął się zachowywać nienormalnie. " Skończył im się tlen, a przyniesienie go z obozu IV było niemożliwe z powodu silnego wiatru" - powiedział Dawa Steven Sherpa.

Australijczyk, który nie miał siły iść dalej, odmówił dalszego schodzenia z przewodnikami. Im udało się dotrzeć do obozu IV.

Góry. Jason Bernard Kennison zginął na Mount Evereście