Monika Witkowska na szczycie K2! Wcześniej dokonała tego tylko Rutkiewicz

Słynna polska podróżniczka wdrapała się na K2 tuż przed godziną szóstą nad ranem. Wyczynowi smaczku dodaje fakt, że Monika Witkowska osiągnęła to jako druga Polka w historii. Wcześniej na K2 była bowiem tylko Wanda Rutkiewicz, która zresztą wspięła się na górę jako pierwsza kobieta w ogóle i pierwszy Polak.

Witkowska spełniła jedno ze swoich największych marzeń. Nie było łatwo, bowiem przez ostatnie lata ciągle na jej drodze pojawiały się przeszkody.

Wielki wyczyn Witkowskiej

"36 lat góra czekała na drugą Polkę. [...] Była bardzo dobrze przygotowana, tlenu używała minimalnie, ze względu na swoją wadę serca, czuła się po prostu silna. Choć dotarł do mnie tylko krótki sms ze szczytu, to wiem, że ostatni etap wspinaczki był bardzo ciężki ze względu na pionowe ściany okute lodem, w tym legendarne, wąziutkie przejście zwane "szyjką butelki", a nad nim olbrzymi serak" - czytamy w poście na jej facebookowej stronie.

Polka na szczycie miała uronić łezkę szczęścia na myśl o spełnionym górskim marzeniu.

K2 to najwyższy szczyt Karakorum i drugi co do wielkości szczyt ziemi. Jego wysokość oszacowano na 8 611 m.