Mackiewicz i Revol nie zdobyli Nanga Parbat? Ekspert odziera ze złudzeń

Wyprawa Elizabeth Revol i Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat, zakończona śmiercią popularnego "Czapkinsa", była jedną z najgłośniejszych w historii polskiego himalaizmu. Dwója miała jednak przed tragedią zdobyć szczyt, choć nie wszyscy są do tego przekonani. Wojciech Brański, himalaista i autor książki o etyce w najwyższych górach, w rozmowie z "Onetem" przekonuje, że to niemożliwe, by zdobyli szczyt, a Francuzka zdołała potem ze słabnącym partnerem zjeść tak nisko.