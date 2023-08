Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się fotką z Tatr. Jedno przykuwa uwagę

Po przejściu na sportową emeryturę w życiu Justyny Kowalczyk-Tekieli doszło do rewolucyjnych wręcz zmian. Sportsmenka założyła bowiem rodzinę, wychodząc za mąż za alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Mężczyzna rozbudził z 40-latce zamiłowanie do wycieczek górskich, para regularnie wybierała się na wspólne spacery. W 2021 roku dołączył do nich ich synek Hugo. Chłopiec na krótko po narodzinach zaliczył swoją pierwszą wizytę w górach i od tamtej pory często towarzyszył rodzicom podczas ich wypadów.