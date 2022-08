Jest szansa na niezwykły rekord w himalaizmie. Niewiarygodna passa Norweżki

W czwartek o godz,7.15 czasu lokalnego Kristin Harila weszła na Gasherbrum I na granicy chińsko-pakistańskiej. To jej jedenasty zdobyty ośmiotysięcznik w ciągu zaledwie 105 dni.

Z pomocą Szerpów

36-letnia Norweżka nie byłaby w stanie wykonać planu z tak niewiarygodną szybkością, gdyby nie ogromne wsparcie logistyczne i finansowe. Harila może liczyć na transport helikopterami i pomoc Szerpów: na Gasherbrum I weszła w towarzystwie Pasdawy Sherpy i Dawy Ongju Sherpy zaledwie trzy dni po zdobyciu Gasherbruma II. Niemniej, nawet przy odarciu z romantycznego wizerunku i tak jest to ogromny wyczyn. Harila ma wielką szansę pobić dotychczasowy rekord w szybkości zdobycia "Korony Himalaków". Należy on do Nepalczyka: Nims Dai w 2019 roku zaliczył komplet w 6 miesięcy i 6 dni. Przypomnijmy, że pierwszym himalaistą, który wspiął się na 14 najwyższych szczytów jest Reinhold Messner. Włoch wyzwanie ukończył w 1986 roku. Zajęło mu to 16 lat.

Himalaistka wkrótce wraca na parę dni do Norwegii, ale we wrześniu rozpocznie ostatni etap ambitnego projektu. Pozostają jej bowiem do zdobycia jeszcze trzy szczyty: Shishapangma (8027 m.n.p.m.), Cho Oyu (8188 m.n.p.m.) oraz Manaslu (8163 m.n.p.m.).

Jeszcze 1 maja było przed wszystkim

L'Équipe podaje jej dotychczasowy szlak, który - analizując czas - robi ogromne wrażenie. Na pierwszy szczyt - Annapurnę (8091 m.n.p.m) weszła 2 maja. W tym samym miesiącu weszła jeszcze: 8 maja - na Dhaulagiri (8167 m.n.p.m.), 14 maja - na Kanczendzongę (8586 m.n.p.m), 22 maja - na Mt. Everest (8848 m.n.p.m.), 24 maja - na Lhotse (8516 m.n.p.m.) i 27 maja - na Makalu (8485 m.n.p.m.).

Po przerwie, w lipcu. zdobyła trzy kolejne ośmiotysięczniki: 1 lipca - Nanga Parbat (8126 m.n.p.m.), 22 lipca - K2 (8611 m.n.p.m.), 28 lipca - Broad Peak (8051 m.n.p.m.). Obecny miesiąc to wejście 8 sierpnia na Gasherbrum II (8036 m.n.p.m.) i 11 sierpnia na Gasherbrum I (8080 m.n.p.m.)