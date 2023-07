Anna Tybor przeszła do historii. 32-letnia narciarka wysokogórska zdobyła w środę szczyt ośmiotysięcznika Broad Peak w Karakorum, a następnie jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach do podstawy góry. Bez wątpienia jest to ogromny sukces dla polskiego himalaizmu. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyne osiągnięcie na koncie Tybor. W 2021 roku jako pierwsza na świecie zjechała także z innego ośmiotysięcznika - Manaslu.