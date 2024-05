Dramat na Mount Everest, odnaleziono ciało jednego z poszukiwanych

Już we wtorek 14 maja serwis "Everest Today" przekazał, że dwójka mongolskich himalaistów nie daje znaku życia . Wiadomo, że Purevsuren Lkhagvar i Ushukhjgargal Tsendamba doszli do obozu czwartego, czyli na pewno byli powyżej Przełęczy Południowej (7960 m n.p.m) .

Wyprawa dwóch himalaistów z Mongolii została zorganizowana w taki sposób, by zdobyć najwyższy szczyt świata bez korzystania z dodatkowego tlenu, co cechuje wszystkich sportowych wspinaczy, a także bez pomocy Szerpów, co już nie jest regułą.