Burza wokół wyprawy na Broad Peak. Rodzina zmarłego Polaka odpowiada

"Moralność została całkowicie wyzerowana"

Rodzina Kowalskiego odpowiada Berbece

"Dla Jacka Berbeki zawsze będziemy żywili wielką wdzięczność za to, co zrobił. Trudno nam jednak pojąć, że mówiąc o naszym synu, podając różne szczegóły, nie myśli o tym, co my będziemy czuć, czytając te słowa. I, mimo że go dość dobrze już poznaliśmy, to jest to trudne do zniesienia, straszne... Jacek Berbeka robi wspaniałe rzeczy, ale też deprecjonuje i zraża do siebie ludzi. Proszę też zrozumieć, że choć od wydarzeń na Broad Peak minęło 10 lat, to dla nas to jakby wczoraj. Naszych ran czas nie zaleczy" - napisała rodzina Tomasza Kowalskiego w liście opublikowanym na Onecie.