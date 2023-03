Wejście na Broad Peak [NA ŻYWO]

Wejście na Mount Everest bez rozgłosu

Mount Everest pełen przedmiotów

Wróćmy do owych rzeczy pozostawionych na szczycie. Kilkuletni chlebek i stara galaretka to nie wszystko. Na szczycie Polacy znaleźli kartkę z napisem po angielsku "Jeśli chcesz się dobrze zabawić, zadzwoń do Pat Rucker 274-2602 Anchorage, Alaska, USA". Jak się potem okazało, był to numer do... prostytutki. Zostawił go tam dla żartu Ray Genet - amerykański himalaista z Alaski, który wszedł na Everest latem (w październiku) 1979 r. Genet zginął podczas zejścia - to był jego ostatni dowcip.