Bohaterska akcja ratunkowa z udziałem Polaków. Do sieci trafiło nagranie

Anurag Malo zaginął w ubiegły poniedziałek po tym, jak wpadł do głębokiej szczeliny z wysokości 5800 m na Annapurnie. W czwartek rano, po trzech dniach poszukiwań został on odnaleziony przez zespół ratowników, w tym dwóch polskich himalaistów Adama Bieleckiego i Mariusza Hatalę .

Odnaleziony 34-latek został w stanie krytycznym przewieziony do szpitala, gdzie był reanimowany, a następnie przetransportowany do kolejnej placówki w celu dalszej hospitalizacji, o czym w rozmowie z serwisem "The Himalayan Times" opowiedział jego brat Sudhir.