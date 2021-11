Andrzej Bargiel w tym roku powrócił w Karakorum, odnosząc swój kolejny górski sukces. Tym razem celem był niezdobyty dotąd szczyt Yawash Sar II oraz zjechanie z niego na nartach.

Skialpinista dokonał tego w kwietniu razem z Jędrzejem Baranowskim. Teraz udostępniony został film z tego wydarzenia, który opowiada o kulisach niezwykłego wyzwania.

"Kiedy nadszedł ten rok to, co bardzo chciałem, to wrócić w góry. Wrócić i eksplorować. I udało się! Razem z Jędrkiem Baranowskim ruszyliśmy na wyprawę Karakoram Ski Expedition, w czasie której obraliśmy sobie za cel wspinaczkę i zjazd na nartach z Yawash Sar II (6 178 m n.p.m.) i Laila Peak (6 096 m n.p.m.)" - napisał w swoich mediach społecznościowych Bargiel.

Produkcja "DOO SAR" już jest dostępny w sieci. To niezwykłe ujęcia wymagającej górskiej przygody, zakończonej sukcesem.

W powstanie materiału zaangażowani byli między innymi Kuba Gzela, Dariusz Załuski oraz Bartek Pawlikowski. Ujęcia lotnicze wykonał Gzela.

Działania górskie Bargiela cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mało kto może jednak zobaczyć tak wysokie górskie szczyty z bliska. Dzięki filmowi można im się przyjrzeć naprawdę dokładnie.

AB