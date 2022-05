Aleksandra Mirosław wygrywa w Seulu! Nowy rekord świata, Kałucka na podium

Mirosław nowy rekord ustanowiła w eliminacjach, pokonując drugą w klasyfikacji Desak Made Rita Kusuma Dewi o ponad pół sekundy.

- To może nie był najlepszy finał w mojej karierze, ale w poprzednich rundach wyglądało to naprawdę dobrze. Rekord pobiłam w kwalifikacjach, może to kwestia mniejsze presji, która zwiększa się z każdą kolejną rundą - mówiła w rozmowie po zawodach Polka.

Puchar Świata w wspinaczce sportowej. Świetny występ Polek

Mirosław w drodze po wygraną pokonała dwie Francuzki, Lison Gaston i Capucine Viglione, a w półfinale stoczyła pojedynek z inną z Polek, Aleksandrą Kałucką. Olimpijka z Tokio wygrała dosyć pewnie, bo młodsza koleżanka tuż po starcie odpadła od ściany.

W finale Mirosław pewnie poradziła sobie z Emmą Hunt, z czasem 6,72 pokonując rywalkę o pół sekundy. Kałucka z kolei w wyścigu o trzecie miejsce pobiła swój rekord życiowy i z czasem 7,249 pokonała Franziskę Ritter.