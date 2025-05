19-letnia Polka znów przeszła do historii. Coś niesamowitego

We wrześniu 2024 roku świat usłyszał o Zoi Skubis , gdy została najmłodszą Polką, która zdobyła Manaslu - ósmy najwyższy szczyt świata (8163 m n.p.m.) . Był to moment przełomowy w jej wspinaczkowej karierze. To nie tylko imponujące osiągnięcie sportowe, ale też symbol jej determinacji i wewnętrznej siły. Wielu obserwatorów uznało, że to początek czegoś większego. I nie mylili się.

Zoja Skubis zdobyła Mount Everest

Wyprawa na Everest kosztowała ją nie tylko setki godzin treningów i ogromny wysiłek, ale też 332 tysiące złotych . Mimo to nie wahała się ani chwili - wiedziała, że chce to zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla ojca, który zaszczepił w niej miłość do gór.

Bo historia Zoi to także opowieść o stracie, z jaką musiała się zmierzyć jako nastolatka. Jej tata był zapalonym wspinaczem - to on zabierał ją na pierwsze wyprawy, to on uczył ją szacunku do gór, to on pokazał jej, czym jest prawdziwa pasja. Ich wspólna przygoda została jednak tragicznie przerwana. 5 marca 2020 roku ojciec Zoi zginął podczas samotnej wyprawy w górach Kaukazu. Miała wtedy zaledwie 14 lat. Śmierć najbliższej osoby była dla niej ciosem, z którym niełatwo było się pogodzić. A jednak to właśnie wtedy, w bólu, narodziła się determinacja, która dziś prowadzi ją na szczyty.