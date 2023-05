Zdobyli historyczny tytuł. Na lotnisku gratulowało... 3 kibiców

Do wczoraj Paris Saint-Germain miało 10 tytułów mistrza Francji, tyle samo co AS Saint-Etienne, które zdominowało rozgrywki w latach 60. i 70. XX wieku. W sobotni wieczór paryżanie remisując 1-1 na wyjeździe ze Strasbourgiem i od tego momentu stali się najbardziej utytułowany francuskim klubem pod względem osiągnięć ligowych.