A więc jednak. Kontrowersyjny transfer doszedł do skutku, kibice są wściekli

Ponad dwa lata minęły już od momentu, w którym życie u naszych wschodnich sąsiadów zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Po dramacie na Krymie Władimirowi Putinowi było najwyraźniej mało, bo po raz kolejny zaatakował zbrojnie Ukrainę. Konflikt niestety trwa do dziś i nie zapowiada się na jego prędki koniec. Świat na wszelkie możliwe sposoby walczy z agresorem. Doskonale widać to w sporcie. O ile na igrzyskach olimpijskich Rosjanie niewspierający reżimu wystąpią pod neutralną flagą, o tyle na przykład w piłce nożnej wciąż mogą zapomnieć o międzynarodowym graniu o stawkę. Podobnie sprawa ma się z transferami, po to by nie wspierać machiny propagandowej.

Reklama