Puchar Francji: AS Monaco - Amiens S.C. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

AS Monaco: Mannone – Aguilar (83. Sidibé), Disasi (C), Matsima (46. Maripán), Jakobs – Tchouaméni, Fofana (58. Matazo) – Jean Lucas, Akliouche (73. Diop), G. Martins (46. Vanderson) – Volland.



Rezerwowi: Nübel – Ben Yedder, Diop, Caio Henrique, Lemaréchal, Maripán, Matazo, Sidibé, Vanderson.

Trenér: P. Clement.



Amiens SC: Thurám-Ulien – Gene, Mendy, Pavlović (C), Fofana – Xantippe, Lomotey (75. Gnahoré), Bénet (64. Lusamba) – Bamba (83. Lachuer), Akolo (64. Arokodare), Badji (83. Sangaré).



Rezerwowi: Gurtner – Arokodare, Doums, Gnahoré, Lachuer, Lusamba, Sangaré, Sy, Traoré.

Trenér: P. Hinschberger.