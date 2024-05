Poprzednie dwie edycje Pucharu Francji padły łupem Nantes i Tuluzy. Paris Saint-Germain ostatni raz sięgnęło po to trofeum w 2021 roku, lecz zmieniło się to w sobotę. "Les Parisiens" nie grali finału Coupe de France z Olympique'iem Lyon od 16 lat. Jeden z klasyków tamtejszego futbolu miał miejsce na Stade Pierre Mauroy w Lille. Był to także ostatni mecz dla paryżan Kyliana Mbappe, który nie przedłuży kontraktu i najpewniej zasili szeregi Realu Madryt.

Reklama