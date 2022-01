​Puchar Francji. Porażka ekipy Przemysława Frankowskiego, nie dali rady AS Monaco

Oprac.: Michał Ruszel Puchar Francji

RC Lens przegrało z AS Monaco 2-4 w ramach 1/8 Pucharu Francji. 86 minut w barwach ekipy z Lens rozegrał polski pomocnik Przemysław Frankowski. W ekipie z AS Monaco nawet na ławce rezerwowych nie znalazł się za to Radosław Majecki.

Zdjęcie Przemysław Frankowski (po prawej) / Rico Brouwer/Soccrates / Getty Images