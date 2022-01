Mecz Lens - Monaco w ramach 1/8 finału Pucharu Francji to szansa dla Przemysława Frankowskiego, by zaliczyć asystę lub gola, co nie zdarzyło mu się już od ponad dwóch miesięcy. Te plany będzie chciał pokrzyżować mu bramkarz Monaco, Radosław Majecki. Gdzie oglądać mecz Lens - Monaco? Transmisja Lens - Monaco w Polsat Sport i na platformie Polsat Box Go, Wynik meczu Lens - Monaco "na żywo" na sport.interia.pl.

Lens - Monaco. Ostatnie wyniki w Pucharze Francji

Lens do meczu z Monaco przystąpi po emocjonującym spotkaniu z Lille w 1/16 finału Pucharu Francji, które rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Bohaterem spotkania został Seko Fofana, który strzelił dwa gole, w tym jednego w ostatniej akcji meczu.

W meczu Lens - Monaco na murawie powinien pojawić się Przemysław Frankowski, który chce pokazać się z dobrej strony w Pucharze Francji. Dobre występy Przemysława Frankowskiego w rundzie jesiennej docenili kibice, którzy wybrali reprezentanta Polski do grona najlepszej jedenastki pierwszej połowy sezonu 2021/2022. Mecz Lens - Monaco to dobra okazja, by Frankowski udowodnił, że nie był to przypadek.

Ostatnie wyniki Lens w Pucharze Francji



Lens - Lille 2-2 (rzuty karne: 4-3) 1/16 Pucharu Francji

Stade Poitevin - Lens 0-1 1/32 Pucharu Francji

Mecz Lens - Monaco to także szansa dla Radosława Majeckiego, by udowodnić przed nowym trenerem swoją wartość. Polski bramkarz w tym sezonie przegrywa rywalizację z wypożyczonym z Bayernu Monachium, Alexandrem Nubelem. Radosław Majecki pojawia się na boisku w spotkaniach Pucharu Francji, dlatego mecz Lens - Monaco to dobra okazja, by podjąć walkę o powrót między słupki klubu z Monako. Jak na razie Majeckiemu nie pomogła zmiana trenera. Na początku stycznia nowym szkoleniowcem klubu został Phillipe Clement. Belg zastąpił na stanowisku niedawno zwolnionego Chorwata, Niko Kovaca. Mimo to, Radosław Majecki wciąż jest drugim wyborem trenera.

Ostatnie wyniki Monaco w Pucharze Francji



Quevilly Rouen - Monaco 1-3 1/16 Pucharu Francji

Red Star - Monaco 0-2 1/32 Pucharu Francji

Lens - Monaco. Kiedy i o której mecz Pucharu Francji?

Mecz Lens - Monaco rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21. na Stade Bollaert-Delelis w Lens.

Lens - Monaco. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv Lens - Monaco na Polsat Sport.

Mecz Lens - Monaco. Transmisja online live stream

Mecz Lens - Monaco online live stream na platformie Polsat Box Go.

Mecz Lens - Monaco "na żywo" na sport.interia.pl.







