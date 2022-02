W środowy wieczór OGC Nice zmierzy się z Olympique Marsylia w 1/4 finału Pucharu Francji. Obie drużyny spisują się rewelacyjnie w obecnym sezonie ligi francuskiej. Która drużyna pozostanie w grze o krajowe trofeum?



Nice - Marsylia w ćwierćfinale Pucharu Francji. Będzie starcie Bułka - Milik?

Nice gra w sezonie 2021/22 nadspodziewanie bardzo dobrze, bowiem plasuje się na trzeciej pozycji w Ligue 1. Ekipa Marcina Bułki jest tylko jedno "oczko" w tabeli za Marsylią Arkadiusza Milika. Nice w ostatnim czasie zanotowało serię siedmiu zwycięstw we wszystkich rozgrywkach, lecz ostatnio nieoczekiwanie przegrało u siebie w lidze 0-1 z Clermont. Wówczas całe spotkanie rozegrał Marcin Bułka, dla którego był to debiut w meczu ligowym w barwach Nice.



Marsylia w lidze francuskiej traci trzynaście punktów do liderującego PSG. Nie tak dawno zakończyło się pasmo dziewięciu meczów bez porażki Marsylii we wszystkich rozgrywkach, po tym jak przegrała na wyjeździe z Lyonem 1-2. Ostatnio Marsylia wróciła na zwycięską ścieżkę i pokonała Angers 5-2. Hat-trickiem popisał się wtedy Arkadiusz Milik, który łącznie w lidze trafiał do siatki w czterech meczach tego sezonu.

Zobacz też: Arkadiusz Milik skomentował swój wyczyn. "Słyszycie mnie?"



Nice - Marsylia w 1/4 finału. Wyniki Pucharu Francji. Milik liderem klasyfikacji strzelców

Nice występy w Pucharze Francji rozpoczęło od 1/32 rozgrywek i zwycięstwa nad Cholet 1-0. W kolejnej rundzie Nice miało wolny los, ponieważ starcie Olympique Lyon - Paris FC zostało przerwane w przerwie meczu z powodu zamieszek na trybunach, a obie ekipy zostały wyrzucone z krajowego Pucharu. Skazywane na porażkę Nice wyeliminowało sensacyjnie PSG w 1/8 finału Pucharu Francji po rzutach karnych (0-0 w regulaminowym czasie). Bohaterem meczu był Marcin Bułka, który wybronił "11" wykonywaną przez rywala.

Nice - wyniki w Pucharze Francji:



Nice - PSG 0-0, 6-5 w rzutach karnych

Nice - Cholet 1-0



Marsylia, podobnie jak Nice rozpoczęła rywalizację w Pucharze Francji od starcia w 1/32 finału. Wówczas ekipa Arkadiusza Milika pokonała Cannet Rocheville 4-1, a kapitalny mecz rozegrał właśnie polski napastnik, który strzelił trzy bramki. W kolejnej rundzie Marsylia wyeliminowała drużynę Chauvigny po zwycięstwie 3-0, a jednego gola zdobył Milik. W 1/8 finału Pucharu Francji Marsylia okazała się lepsza od Montpellier po rzutach karnych. W regulaminowym czasie było 1-1, a jedynego gola dla Marsylii uzyskał po raz kolejny Arkadiusz Milik, który nie pomylił się także w serii "11". Milik przewodzi klasyfikacji strzelców Pucharu Francji z pięcioma trafieniami wraz z Kylianem Mbappe i Wissamem Ben Yedderem.

Marsylia - wyniki w Pucharze Francji:



Marsylia - Montpellier 1-1, 5-4 w rzutach karnych

Marsylia - Chaivigny 3-0

Marsylia - Cannet Rocheville 4-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik strzela wspaniałego gola! Olympique Marsylia – Montpellier. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Nice - Marsylia. O której godzinie mecz Pucharu Francji?

Mecz Nice - Marsylia odbędzie się w środę 9 lutego. Początek spotkania 1/4 Pucharu Francji o godzinie 21.15.



Nice - Marsylia. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Nice - Marsylia można oglądać w tv na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisja starcia Nice - Marsylia w ćwierćfinale Pucharu Francji także online live stream na Polsat Box Go.

Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Nice - Marsylia na sport.interia.pl.



