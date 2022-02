Kariera Bułki nie rozwija się póki co tak dynamicznie, jak moglibyśmy o tym marzyć. Choć Polak ma w swoim CV młodzieżowe drużyny Chelsea FC, a formalnie jest graczem... PSG (wypożyczonym do Nicei), póki co nigdzie nie stał się pewnym punktem drużyny. Być może poniedziałkowe spotkanie stanie się jednak punktem zwrotnym, bo cała, piłkarska Francja mówi przede wszystkim o jego postawie.

Marcin Bułka bohaterem meczu z PSG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bożydar Iwanow o Michniewiczu: Po wynikach go poznamy. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Nasz rodak w serii rzutów karnych (w regulaminowym czasie gry był remis, 0-0) obronił strzały Paredesa i Simonsa, dając swojej drużynie awans do kolejnej fazy Pucharu Francji.



"Bułka bohaterem" - pisze wprost "L'Equipe", wystawiając Polakowi bardzo wysoką notę "8" (w dziesięciostopniowej skali). Na drugim biegunie znalazł się gracz PSG, Icardi, który zasłużył zdaniem ekspertów na "dwójkę". Gazeta umieściła golkipera na okładce wtorkowego wydania.



Reklama

Zdjęcie Okładka "L'Equipe" z Marcinem Bułką / materiał zewnętrzny

Także francuska redakcja "Eurosportu" podkreśla zasługi zawodnika z naszego kraju. "Bułka, który jest piłkarzem PSG wypożyczonym do Nicei, zdecydował o losach meczu" - napisano.



"Ouest France" przytacza wypowiedź trenera zwycięskiej ekipy, który chwalił go za znakomitą postawę.