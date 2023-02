"PSG zostało zmiecione. Czekaliśmy na to, co ma w zanadrzu przed starciem z Bayernem. Zobaczyliśmy słabości, błędy i brak organizacji. To wszystko już widzieliśmy od początku roku, ale w spotkaniu z Marsylią zostało to pomnożone dziesięciokrotnie. Drużyna przegrała na Velodrome pierwszy raz od listopada 2011 roku. Nie mogła znaleźć odpowiedzi na szaleńczy, a czasem nawet samobójczy pressing podopiecznych Igora Tudora. Nie potrafiła wyprowadzić piłki. Gdyby Fabian Ruiz znalazł maskę tlenową przy ławce rezerwowych, zrobiłby z niej użytek" - napisało gorzko "Le Parisien".