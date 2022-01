Nice po raz pierwszy dłużej utrzymała się przy piłce. Długo rozgrywała w okolicy linii środkowej, wreszcie na skrzydle urwał się Bouhdaoui i idealnie dograł na szesnastkę do Gouiriego, który jednak fatalnie skiksował

Messi zagrał na skrzydło do Mendesa i czekał na piłkę zwrotną, poradzili sobie jednak obrońcy gości

Messi przyjęciem kierunkowym zgubił obrońcę i wszedł w pole karne, gdzie zagrał do Herrery, który z klepki wycofał jeszcze do Verattiego. Strzał Włocha przelatuje jednak obok bramki