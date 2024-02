Piłkarz francuskiego klubu w śpiączce farmakologicznej. Mbappe reaguje

Alberth Elis podobnie jak wielu innych piłkarzy, swoją przygodę z futbolem rozpoczynał od występów w ojczystych klubach. W jego przypadku był to honduraski zespół Olimpia. Po trzech latach gry w barwach tej ekipy młody napastnik przeniósł się do Meksyku, gdzie zasilił szeregi Monterrey. W klubie tym Honduranin nie zagrzał jednak zbyt długo - dość szybko bowiem wypożyczony został do amerykańskiego zespołu Houston Dynamo. W klubie tym 28-latek występował aż do 2020 roku, a następnie przeniósł się do Europy.

