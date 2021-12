Boniek w dogrywce "Gościa Wydarzeń": Kulesza wykazał się znakomitym refleksem WIDEO |

- Prezes Kulesza wykazał się znakomitym refleksem. Przede wszystkim nie słuchał tych, którzy mówili mu, żeby szedł na wojnę. Wojna by trwała trzy, cztery lata. A co by pan zarzucił trenerowi Sousie? Oprócz tego elementu patriotyczno-emocjonalnego co by mu pan zarzucił, że poszedł do przełożonego i zapytał czy może rozwiązać kontrakt? - pytał Zbigniew Boniek Bogdana Rymanowskiego w dogrywce "Gościa Wydarzeń" dla Interii.