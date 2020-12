Piłkarski świat nie dał się pandemii! Lewandowski udowodnił, że chłopak z podwarszawskiego Leszna możne się przebić na szczyt piłkarskiego świata. To do Polaka z nagrodą FIFA udał się Gianni Infantino, a Cristiano Ronaldo i Lionel Messi siedzieli przed ekranem, jak niepocieszeni…

O poranku szef Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik wstrzelił się z informacją o tym, że Robert Lewandowski został ambasadorem firmy w 65-rocznicę powstania. U progu roku 2021 - eliminacji mundialu, finałów Euro, igrzysk olimpijskich! Wieczorem na RL9 czekała celebracja życia! I tak się stało - szef FIFA, Gianni Infantino osobiście wręczył statuetkę "The Best FIFA Men’s Player"!

Oto 11 argumentów, dlaczego tak się stało:

1. Polak najpierw wygrał plebiscyt najlepszego piłkarza Europy UEFA. Lewandowski otrzymał 477 punktów, Kevin De Bruyne 99, a Neuer 60. To pokazuje, że trenerzy klubów w Lidze Mistrzów i Lidze Europy w poprzednim sezonie i dziennikarze z całej Europy (mam przyjemność głosować w tym 55-osobowym gronie) dokładnie pokazali, jaka była hierarchia w sezonie 2019/2020, którego finałem był lizboński turniej w sierpniu. Portugalczyk Cristiano Ronaldo (trzykrotny triumfator) i Lionel Messi (dwukrotny) nawet nie wdarli się na podium UEFA Men's Player of the Year Award. W plebiscycie światowym dalej niezwykłą rolę odgrywa popularność - magia nazwisk. W plebiscycie FIFA RL9 dostał 52 głosy, CR7 38, a Messi 35. Mane był czwarty (29 głosów), De Bruyne piąty (26), a Salah szósty (25). To pokazuje też popularność i... wagę Premier League w świecie. Jednak wyczyny "Lewego" były kosmiczne i ostatecznie przeważyły w elekcji i UEFA i FIFA.

2. Postawa RL9 przyczyniła się do pięciu tytułów dla Bayernu - mistrzostwa Bundesligi, Pucharu Niemiec, Champions League, Superpuchar Niemiec i Superpucharu Europy. Cristiano Ronaldo zdobył tylko mistrzostwo Włoch, a Leo Messi nie wywalczył w 2020 roku ani jednego trofeum.

3. W trzech pierwszych rywalizacjach - o mistrzostwo Bundesligi, o Puchar Niemiec i o Champions League - Robert był królem strzelców.

4. Co do Ligi Mistrzów, to warto sobie uświadomić jeszcze jedno. Robert wzniósł "garnek z uszami", a po drodze jego Bayern zdeklasował Barcelonę 8-2. To był ćwierćfinał, kiedy Messi pożegnał się z rywalizacją o najcenniejszy klubowe trofeum. Cristiano Ronaldo wypadł z gry jeszcze wcześniej - w 1/8 finału z Olympique Lyon.

5. Robert w każdym - uwaga, w każdym! - meczu Ligi Mistrzów - poza finałem z PSG - trafiał do siatki co najmniej raz, a łącznie wpisał się na listę strzelców 15 razy!

6. W 1/8 finału Bayern strzelił Chelsea siedem goli w dwóch meczach, a RL9 miał udział we wszystkich trafieniach - trzy razy sam kropnął do siatki, a cztery razy asystował.

7. Lewandowski potrafi być nadzwyczaj spektakularny, co udowodnił już w 2013 roku, gdy strzelił cztery gole Realowi, czy w 2015, gdy zdobył pięć bramek w 9 minut z Wolfsburgiem. Teraz absolutny popis to ligowe spotkanie z Herthą Berlin, wygrane 4-3, w którym "Lewy" cztery razy wpisał się na listę strzelców.

8. Lewandowski w 2020 roku zdobył 42 bramek w klubie (CR7 trafił do siatki 39 razy, z Messi 28).

9. Jego trener klubowy Hansi Flick mówi: "Piłkarz roku FIFA to wielkie marzenie Lewandowskiego. I żaden inni zawodnik w 2020 roku nie zasłużył na to w takim stopniu, jak Robert". Selekcjoner reprezentacji Niemiec, Joachim Loew głosował co prawda na Manuela Neuera. Jednak sam Neuer zaświadcza: "Robert może strzelić bramkę każdą częścią ciała. Nie ma żadnych słabych stron".

10. Plebiscyt FIFA to dominacja dwóch gigantów - Messiego i Cristiano Ronaldo. Plebiscyt jest prowadzony jest przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej od 1991 roku. W latach 2010-2015 był połączony z elekcją "France Football". W poprzednich 15 edycjach aż sześć razy triumfował Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), a pięć razy CR7 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Po razie wygrywali: Ronaldinho (2005), Cannavaro (2006), Kaka (2007) i Modrić (2018). Czy zwycięstwo Lewandowskiego będzie "pojedyncze"?!? Historia pokaże, ale jak znam ambicję chłopaka z podwarszawskiego Leszna, to... powalczy jeszcze nie raz!

11. Aby plebiscyt odbył się w 2020 roku konieczny był telefon szefa Bayernu, Karl-Heinza Rummenigge do szefa FIFA, Gianniego Infantino. Pierwotnie wybór FIFA również był odwołany! A przecież sezon został dograny! Świat - także piłkarski świat! - nie poddał się wobec pandemii!

PS. W plebiscycie na Piłkarza Roku FIFA głosowali - do 9 grudnia - trenerzy i kapitanowie reprezentacji z całego świata, 200 dziennikarzy, a część głosów pochodzi z głosowania internetowego kibiców.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"

