3-0 z Bayernem? Respekt! Bayern co prawda ciągle czeka na kilku piłkarzy, ale też kilku tych najbardziej znaczących, jak Lewandowski, czy Gnabry zagrało od początku. Po przerwie doszło do licznych zmian, ale to nie usprawiedliwa mistrza Niemiec na dwa tygodnie przed Bundesligą, a tydzień przed 1. rundą Pucharu Niemiec! Włosi też grali bez kilku znaczących piłkarzy, jak Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Lozano, czy Insigne. Wielki mecz na Allianz-Arenie w Monachium zagrał Osimhen. Nigeryjczyk kosztował rok temu 70 milionów euro, przechodząc z Lille. W pierwszym sezonie w Serie A strzelił 10 goli i zaliczył 3 asysty. "W Monachium zaimponował nie tylko dwoma pięknymi golami z Bayernem, ale też ruchliwością i dokładnością" - wyrokują włoscy dziennikarze. "Swoim ruchem wręcz niszczył rywala" - czytamy w recenzji Osimhena po sobotnim meczu.

"Budujemy na entuzjaźmie" - zaznacza trener Luciano Spaletti. Nowy szkoleniowiec Napoli stosuje wyjściowo ustawienie 1-4-2-3-1, w którym na "szóstce" grają Lobotka i Elmas. Zieliński ma być centralną postacią przed nimi. U boku Polaka będą grali Insigne - z lewej strony i Lozano - z prawej strony. W sezonie na pozycji numer sześć mogą występować Demme i Fabian Ruiz, ale Lobotę przywrócił "do życia" Spaletti! Opiekun Napoli przyznaje: "Gdy byłem w Interze, to już patrzyłem na tego zawodnika w Hiszpanii i radził sobie bardzo dobrze". "La Gazzetta dello Sport" głosi teraz: "Lobotka wrócił - to nowy lider środka pola".

Wisłą Kraków - SSC Napoli. Mecz w środę 4 sierpnia

2 sierpnia 2017 roku Napoli pokonało Bayern - prowadzony wówczas przez Carlo Ancelottiego - 2:0 i później wystartowało do niezwykłego sezonu, który zakończył się wywalczeniem 91 punktów w Serie A. Przez cały sezon Juve drżał, czy obroni tytuł... Teraz Napoli wygrało 3:0 z Bayernem, pytanie, co przyniesie sezon 2021/22? Najpierw jednak kolejny sprawdzian - przy Reymonta w Krakowie!

Transmisja meczu Wisła - Napoli w środę, 4 sierpnia (studio od 17.30, początek meczu 18.00) na Polsacie Sport.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"