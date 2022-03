To chyba największa niespodzianka, że w 33-osobowej kadrze znalazł się Patryk Kun, 26-letni wahadłowy Rakowa Częstochowa. "Z wahadłowych, których mam do dyspozycji na lewej stronie, najlepiej broni. Funkcjonuje też w systemie 3-4-3, a więc zna założenia tego systemu. Patryk ma niesamowitą motorykę, ale i mądrość. Chciałbym mu dać szansę przeciwko Szkocji" - przyznał Czesław Michniewicz. Przyznał też, że myślał o jeszcze jednym piłkarzu lidera ligi, Andrzeju Niewulisie, który gra w trójce obrońców. Ostatecznie zdecydował się na innych piłkarzy - z PKO Bank Polski Ekstraklasy do linii obrony powołania otrzymali Mateusz Wieteska (Legia) i Bartosz Salamon (Lech). "Salamon to włoska szkoł futbolu. Taką szkołę reprezentował też w moim przekonaniu Paulo Sousa" - mówi Michniewicz. I dodaje: "Tam na co dzień pracuje się nad kanonem zachowań na boisku. Szlifuje się to bardzo sumiennie. To są - jak ja to mówię - włoskie sztuczki. Takie sztuczki mogą i nam się przydać".

Reprezentacja Polski. Czesław Michniewicz powołał Szymona Żurkowskiego

Kolejnym debiutantem jest Szymon Żurkowski - też z Serie A, ale do drugiej linii. Michniewicz świetnie zna pomocnika Empoli z U-21. "Od tego czasu Szymon świetnie się rozwinął" - przyznaje selekcjoner Biało-Czerwonych. I komentuje: " To zawodnik, który dalej jest niesamowicie mobilny, a przy tym zawsze sumiennie odbudowuje ustawienie. O takich piłkarzy - przy moim sposobie grania - mi chodzi". Żurkowski też może dostać szansę założenia koszulki z Białym Orłem po raz pierwszy, choć na zgrupowanie kadry powołanie od Adama Nawałki otrzymał już w 2018 roku. Żurkowski jest w meczowym rytmie, a poprawił jeszcze pewne zachowania, jak przyjęcie piłki, czy decyzyjność. Michniewicz zaznacza: "Rytm meczowy jest bardzo ważny i właśnie tego rytmu może brakować Grzegorzowi Krychowiakowi. Sam Grzesiek dzwonił w weekend, informując, że przechodzi do Grecji. Ba, wyraźnie zaznaczył, że chce jeszcze przed zgrupowaniem zadebiutować w barwach AEK".

W kadrze znowu jest Kamil Grosicki, którego wiosną 2021 roku przestał powoływać Paulo Sousa. Wpisał go co prawda na listę rezerwowych na EURO, ale nawet po kontuzji Arkadiusz Milika nikogo z tej listy nie dowołał na turniej, a mógł... Michniewicz przyznaje: "Gdy jeździłem po Europie, to praktycznie każdy starszy piłkarz pytał mnie, czy Grosik znajdzie się w kadrze". I zaznacza: "Spotkałem się z Grosikiem i powiedziałem mu otwarcie, że będzie zawodnikiem wchodzącym i czy akceptuje taką sytuację. Odparł, że nie ma z tym problemu i bardzo się ucieszy, jak dostanie powołanie". Selekcjoner puentuje: "Mecz ze Szkocją to wartościowy sprawdzian, ale tylko wstęp do zadania, które jest najważniejsze. W jednym meczu zdecyduje się, czy pojedziemy na Mundial. W takiej sytuacji nie ma myślenia o odmłodzeniu kadry, czy innych rzeczach. Tu trzeba - 29 marca - zagrać i wygrać". W finale baraży ze Szwecją, czy z Czechami? "Przygotowujemy się dwudrogowo - równie sumiennie. Jednak to Szwedzi grają u siebie w półfinale, a w roli gospodarza są niesamowicie trudni do złamania" - wskazuje Michniewicz.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"