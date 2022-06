Druga linia „oldschoolowa”? Czas na młodych!

Jednak, czy o to chodzi, żeby Robert Lewandowski ciągle i wciąż brał udział w rozegraniu? Drużyna powinna żyć z aktywności kapitana w polu karnym i okolicach. To zespół powinien pracować na sytuacje "Lewego" - w szczególności powinni na to pracować pomocnicy. Zresztą Lewandowski krytycznie się odniósł się do sposoby gry z Walią. I zaznaczył, że drużyna "potrzebuje impulsów".

I te impulsy dali młodzi! Świetne wejście miał Kuba Kamiński, który - po akcji Tymoteusza Puchacza - wyrównał. A później "Kamyk" miał udział w golu na 2:1, po zagraniu piłki do Lewandowskiego. Strzał tego ostatniego został zablokowany, ale sytuację wykorzystał Karol Świderski, który jeszcze w sobotę tańczył na własnym weselu. W trakcie spotkania zmienialiśmy personalia i ustawienie.

Zaczęliśmy w wariancie 1-4-3-1-2: Grabara - Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz - Góralski, Krychowiak, Klich - Zieliński - Buksa, Lewandowski.

Po zmianach Kamińskiego i Żurkowskiego, drużyna grała w systemie 1-4-3-3: Grabara - Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz - Żurkowski, Krychowiak, Zieliński - Lewandowski, Buksa, Kamiński.

W samej końcówce - po piątek zmianie - zagraliśmy w ustawieniu 1-4-4-2: Grabara - Bereszyński, Glik, Bednarek, Zalewski - Grosicki, Żurkowski, Zieliński, Kamiński - Świderski, Lewandowski.

Na dłuższą metę nadzieją są młodzi pomocnicy, którzy zdobywają przestrzeń, przyspieszają grę, ciągle są w ruchu. Oblicze drugiej linii mogą zmienić Żurkowski, Krystian Bielik, czy Sebastian Szymański. W czwartek rano Czesław Michniewicz zarządził sparing - "Niebiescy" na "Żółtych". I w tej grze kontrolnej najlepszy był "Żurek". Michniewicz zaznaczył: "We Wrocławiu Żurkowski bardzo ożywił grę. Im dłużej trwa mecz, tym bardziej Szymon jest widoczny, bo ma niesamowite zdrowie. W sparingu też był niezwykle zaangażowany".

Pytanie, jak rozegrać dwa najbliższe mecze wyjazdowe - z Belgią i Holandią. Selekcjoner Michniewicz w piątek wybrał się na spotkanie Belgia - Holandia, aby z trybun zobaczyć obu naszych najbliższych rywali w Lidze Narodów. Pytanie, jak zagrać w Brukseli i Rotterdamie - 8 i 11 czerwca. Na to pytanie selekcjoner poszuka odpowiedzi w najbliższych dniach. Jednak to też będzie poszukiwanie odpowiedzi w kontekście Mundialu.

Noty po Polska - Walia (2:1), wystawione w cyklu "Prawda kadry Lotos" z Bożydarem Iwanowem, komentatorem Polsatu Sport (w skali 1-10): Grabara 5 - Bereszyński 5, Glik 7, Bednarek 5, Puchacz 7 (73 Zalewski) - Góralski 4 (Kamiński 8), Krychowiak 4 (81 Grosicki), Klich 5 (59 Żurkowski 6) - Zieliński 5 - Buksa 5 (73 Świderski), Lewandowski 6.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"