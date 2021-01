Rocznik 1999 i młodsi. Takich piłkarzy - przynajmniej po kilku! - w kadrach potrzebują zespoły PKO Bank Polski Ekstraklasy. To efekt przepisu o młodzieżowcu, który w grudniu 1998 roku przeforsował Zbigniew Boniek. Rzecz jasna zdolni Polacy też wyjeżdżają. Jedno nie ulega wątpliwości - talentów nie brakuje!

Poproszony o podsumowanie 2020 roku, mógłbym celebrować Roberta Lewandowskiego. RL9 to gigant. Inspiruje polski futbol. Wpływa na młodych ludzi. "Lewy" chce grać jeszcze wiele lat. Chce wykuwać klubową i reprezentacyjną chwałę. Celem: EURO 2021, Mundial 2022, EURO 2024, Mundial 2026... Czy Robert może mieć nadzieję na dopływ ciekawych piłkarzy do kadry? Talentów nie brakuje. Wybrałem "Jedenastkę 2020 roku" - spośród piłkarzy z rocznika 1999 i młodszych. Takich, którzy według przepisu o młodzieżowcu spełniają to kryterium w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Choć nie wszyscy z nich grają w naszej lidze. Część z nich już wybyła w świat!

Tak jak Bartosz Białek. 10 listopada 1999 roku zadebiutował w naszej lidze. Od razu strzelił gola i zaliczył asystę w barwach Zagłębia Lubin. Trener Martin Szevela wybrał się kilka razy na mecze rezerw, dostrzegł talent, włączył do treningów z pierwszym zespołem i... dał szansę. A Białek pięknie ją wykorzystał! Do końca sezonu 2019/2020 Białek strzelił 9 goli i zaliczył 4 asysty! 18-latek był nie do zatrzymania w Polsce. VfL Wolfsburg wyłożył 5 milionów euro! Jakby "Wilki" dostrzegły nowego Edina Dżeko! Kiedyś - w 2007 roku - kupiły Bośniaka z Teplic za 4 miliony euro. Dżeko idąc do Wolfsburga liczył 21 lat. I zrobił europejską karierę! Białek też ma taką szansę. 16 grudnia 2020 wszedł w 70 minucie meczu Bayern - Wolfsburg. I dwa razy tak sprawdził Manuela Neuera, jak mało kto w minionym roku. W kolejnym meczu Bundesligi Białek dostał szansę od początku!

I tak można by charakteryzować każdego członka "Jedenastki Nadziei" - w 2020 pokazali potencjał, jak choćby Karol Niemczycki, który wiosną bronił w 1. lidze w Puszczy Niepołomice, a od lata jest golkiperem Cracovii. I w wielu meczach bronił kapitalnie.

JEDENASTKA 2020 ROCZNIK 1999 I MŁODSI: Karol Niemczycki (1999, Cracovia) - Kamil Piątkowski (2000, Raków Częstochowa), Jakub Kiwior (2000, Żylina), Sebastian Walukiewicz (2000, Cagliari), Tymoteusz Puchacz (1999, Lech Poznań) - Michał Skóraś (2001, Lech), Jakub Moder (1999, Lech/Brigton), Sebastian Szymański (1999, Dynamo Moskwa), Michał Karbownik (2001, Legia Warszawa), Jakub Kamiński (2002, Lech) - Bartosz Białek (2001, Zagłębie Lubin/VfL Wolfsburg).

W poczekalni: Kamil Grabara (1999, Liverpool FC - wypożyczany w minionym roku do Huddersfield i Aarhus), Radosław Majecki (1999, Legia/AS Monaco), Ariel Mosór (2003, Legia), Tomasz Makowski (1999, Lechia Gdańsk), Szymon Czyż (2001, Lazio Rzym), Kacper Kozłowski (2003, Pogoń Szczecin), Mateusz Praszelik (2000, Legia/Śląsk Wrocław), Bartosz Slisz (1999, Legia Warszawa), Mateusz Bogusz (2001, Leeds/Logrones), Filip Marchwiński (2002, Lech), Dawid Kurminowski (1999, Żylina), Filip Szymczak (2002, Lech).

W sumie na obu listach znalazło się 23 piłkarzy! Cała kadra na turniej! I śmiało można by wymienić jeszcze kilka, a nawet kilkanaście nazwisk. Pytanie o ich wybory życiowe, o charakter i rzecz jasna umiejętności.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"