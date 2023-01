Znanemu piłkarzowi "odcięło prąd". Jego brutalność miała fatalne skutki

Sobota przyniosła wszystkim sympatykom futbolu wyjątkowo zamiast meczów Premier League spotkania kolejnej rundy Pucharu Anglii - w jednej z tych potyczek, rozegranej na Old Trafford, Manchester United podjął zespół Reading, bez problemów pieczętując swój awans do 1/8 finału zwycięstwem 3-1.

Potyczka ta była prawdziwym koncertem w wykonaniu brazylijskich zawodników "Czerwonych Diabłów", którzy mieli swój udział przy każdej z trzech bramek swego klubu. Pierwszy i drugi gol to trafienia Casemiro, po asystach odpowiednio Antony'ego i Freda, a ostatni to z kolei bramka Freda po podaniu - dla odmiany - Bruno Fernandesa. Odpowiedź ze strony Amadou Salifa Mbengue niewiele już mogła zmienić.

Puchar Anglii. Andy Carroll nie dał żyć rywalom w czasie spotkania Manchester United - Reading

Co jednak gorsze, wygląda na to, że pomocnik od teraz będzie zmagał się z poważniejszym urazem, bowiem fani wychwycili, jak po zakończeniu pucharowego starcia opuszczał on stadion o kulach i w bucie ortopedycznym. To bez wątpienia może spędzać sen z powiek trenerowi Erikowi ten Hagowi, dla którego Eriksen jest podstawowym zawodnikiem, grającym w praktycznie każdym meczu.