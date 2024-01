Wielkie kontrowersje w Pucharze Anglii. Awans zapewnił im gol w końcówce

Mecz zaczął się od mocnego uderzenia. Już w piątej minucie gracze Manchesteru City trafili do siatki rywali, ale strzelec Oscar Bobb był na delikatnym spalonym. Akcję tę zaczął Kyle Walker , wykorzystując na prawym skrzydle poślizgnięcie Destiny Udogiego . Przez nieco dłużej niż pierwszy kwadrans gra toczyła się niemal wyłącznie na połowie Tottenhamu. " Koguty " nieco ocknęły się i w 23. minucie przeprowadziły pierwszą groźniejszą akcję. Pedro Porro dośrodkowywał po ziemi w stronę nabiegającego Richarlisona , ale bramkarz był czujny.

Był to jednak wyjątek od taktycznej reguły - po chwili to znowu podopieczni Pepa Guardioli posiadali piłkę, pozwalając parę razy gospodarzom na długie podania prostopadłe, które jednak przecinał golkiper Stefan Ortega. Ładną akcję dwójkową zrobili Julian Alvarez i Phil Foden, ale tego drugiego do końca krył wspomniany Udogie, oddalając niebezpieczeństwo. W 41. minucie zakotłowało się pod polem karnym Spurs. City oddało aż trzy uderzenia za sprawą Rodriego, Mateo Kovacicia i Bobba, ale każde z nich zostało zablokowane przez defensorów.