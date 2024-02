Wielki hit w ćwierćfinale Pucharu Anglii stał się faktem. Co za pech reprezentanta Polski

Chelsea, Manchester United, Wolverhampton i Liverpool wygrały swoje środowe mecze 1/8 finału Pucharu Anglii. Przeprowadzone kilka godzin losowanie wskazało, że "Czerwone Diabły" i "The Reds" zagrają ze sobą w ćwierćfinale, jeśli wywalczą awans. Nie doszło do sensacyjnych potknięć, więc w weekend 16-17 marca kibice piłkarscy będą świadkami tzw. bitwy o Anglię. Starcie odbędzie się na Old Trafford.