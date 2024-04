Kompromitacja Manchesteru United. Od 0:3 do 3:3 z drugoligowcem. Sensacja była o krok

Trudno po meczu półfinału pucharu Anglii mówić o meczu Manchesteru United w innym charakterze, niż o kompromitacji. "Czerwone Diabły" prowadziły już 3:0 z drugoligowym Coventry City i roztrwonili tę przewagę. Gospodarze strzelili od 71. minuty trzy gole i doprowadzili do dogrywki. W niej w ostatniej akcji gola na 4:3 strzelił Torp, ale został on anulowany po analizie VAR. W konkursie rzutów karnych lepszy był Manchester United i to on zagra w finale z Manchesterem City.