Jak on to przepuścił? Koszmarny błąd bramkarza mógł słono kosztować [WIDEO]

Manchester United wygrał w piątkowy wieczór na Old Trafford z Evertonem 3:1 i awansował do czwartej rundy Pucharu Anglii. Gole dla "Czerwonych Diabłów" strzelali Antony, Marcus Rashford i Conor Coady (bramka samobójcza). Fatalny błąd przy trafieniu dla "The Tofees" popełnił David de Gea, który w zasadzie nie podjął próby interwencji do piłki lecącej między jego nogami.