Guardiola ostrzega ws. Haalanda. To może okazać się problemem

Odkąd Erling Haaland latem ubiegłego roku zamienił Borussię Dortmund na Manchester City , nie przestaje zachwycać kibiców "Obywateli". Norweg w swoich 37 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył już 42 gole, dokładając do tego 5 asyst .

Wielu sugerowało, że był on gotów pobić osiągnięcie poprzedników i stać się samodzielnym liderem pod tym względem , jednak Pep Guardiola postanowił przedwcześnie ściągnąć go z boiska, chwilę po piątym trafieniu . Napastnik nie ukrywał z resztą rozczarowania z tego powodu .

Guardiola przestrzega. To nie będzie trwało wiecznie

"W przyszłości będzie miał problem. Ludzie będą oczekiwać, że co mecz będzie strzelał trzy albo cztery gole, a to się nie wydarzy. Wiem, że on niczym się nie przejmuje, zawsze jest pozytywnie nastawiony, nie narzeka, dba o siebie. Osiem goli w dwóch meczach to niesamowite osiągnięcie. Stanowi ogromne zagrożenie, ma moc" - powiedział Guardiola.