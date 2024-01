Gigantyczna kompromitacja w Anglii. Odpadli z drużyną z szóstej ligi

W czwartej rundzie Pucharu Anglii doszło do wielkiej sensacji. Maidstone United, drużyna grająca na co dzień w lidze Conference South, czyli na szóstym poziomie rozgrywkowym w Anglii, wyeliminowała zespół z zaplecza Premier League. Ipswich Town, bo o ten klub chodzi, przegrał z "The Stones" 1:2 i ostatecznie pożegnał się z najstarszymi klubowymi rozgrywkami piłkarskimi na świecie.