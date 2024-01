Dramatyczne sceny w Anglii. Rodziny uciekały ze stadionu, kibice wyjeżdżali na noszach

Jeśli kibice zasiadający w niedzielę na trybunach The Hawthorns oczekiwali spokojnego i ładnego dla oka widowiska, to mocno się przeliczyli. Od wielu lat starcia zwaśnionych West Bromwich Albion i Wolverhamptonu Wanderers kumulują gigantyczne emocje, które niestety nie pozostają jedynie na boisku. Kibice tych zespołów "nie pałają" do siebie sympatią, a awantura jest niemal stałym elementem meczów. Nie inaczej było w niedzielę.