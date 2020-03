Robert Kubica o współpracy z Orlenem: Orlen Team to jedna wielka drużyna. Kibicuję każdemu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jesteśmy jednym wielkim zespołem i nawzajem się wspieramy niezależnie od dyscypliny. Kiedy słyszę pytania o to który sport jest trudniejszy to jest to dla mnie absurdalne - powiedział w Warszawie Robert Kubica.